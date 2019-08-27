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12:12 27.08.2019

Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

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Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

 Участники обмена удерживаемыми лицами ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании, процедура их юридического оформления подходит к концу, заявляет адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин.

"В настоящее время процедура юридического оформления участников процедуры обмена завершается, и пока она не завершится, никто никуда не поедет... Мы ожидаем, когда выйдет указ президентский о помиловании", - заявил Рыбин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

При этом, комментируя появившуюся в СМИ информацию, что обмен может достояться на текущей неделе, 28-29 августа, он отметил, что не может давать такие прогнозы и не знает, когда такая процедура оформления может завершиться и когда может состояться сам обмен.

Ранее Рыбин заявлял, что его подзащитных Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, а также других российских граждан, удерживаемых в Украине, готовят к обмену на украинских политузников, удерживаемых в РФ. Позже он добавил, что удерживаемые лица будут формально помилованы для выхода на свободу.

Теги: #рф #обмен #заключенные #украина
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