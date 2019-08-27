События

11:54 27.08.2019

НАБУ завершило расследование по расхищению средств в "Запорожьеоблэнерго", направляет материалы в суд

2 мин читать
НАБУ завершило расследование по расхищению средств в "Запорожьеоблэнерго", направляет материалы в суд

 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершило расследование по хищению 346,22 млн грн в АО "Запорожьеоблэнерго".

Согласно сообщению бюро, 23 августа подозреваемым и их защитникам предоставлены материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления в суд. В частности, экс-главе правления ЧАО "ХК "Энергомережа" Дмитрию Крючкову инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, а и.о. гендиректора "Запорожьеоблэнерго" Игорю Корниленкову (находится в розыске) – ч. 2 ст. 364 УК.

По данным следствия, подозреваемые организовали схему переуступки долгов крупных промышленных предприятий, в результате чего облэнерго получило убытки.

В НАБУ напомнили, что досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали еще в декабре 2015-го. Оно стало первым в истории НАБУ и САП уголовным производством. Расследование завершено относительно отдельных эпизодов коррупционной схемы. В отношении еще ряда подобных сделок с участием облэнерго с государственной долей собственности расследование продолжается.

Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева 25 июля частично удовлетворил ходатайство прокурора в уголовном производстве о нанесении ущерба государству, фигурантом которого является Дмитрий Крючков, продлив ему обязательства по мере пресечения до 29 августа, отменив при этом ношение электронного средства контроля.

В мае 2019 года Д.Крючков в интервью изданию "Экономическая правда" выразил убеждение в выигрыше судебного процесса: "Мы в суде не оставим от НАБУ камня на камне. Мы в своей позиции уверены на 110%. А вот почему в суд не идут они — это уже вопрос, подвисший в воздухе".

Теги: #набу #сап #запорожьеоблэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:23 22.08.2019
Судебное заседание по "газовому делу" Онищенко перенесено на 3 октября

Судебное заседание по "газовому делу" Онищенко перенесено на 3 октября

14:07 22.08.2019
В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

12:54 21.08.2019
НАБУ не выявило растраты госсредств, выделенных "Кинокварталу" на фильм с Зеленским в главной роли

НАБУ не выявило растраты госсредств, выделенных "Кинокварталу" на фильм с Зеленским в главной роли

09:52 21.08.2019
Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

12:25 20.08.2019
НАБУ не занимается несанкционированной "прослушкой" - Сытник

НАБУ не занимается несанкционированной "прослушкой" - Сытник

15:36 19.08.2019
В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

15:21 17.08.2019
НАБУ призвало Луценко вернуть уголовное производство о коррупции на таможне детективам Бюро

НАБУ призвало Луценко вернуть уголовное производство о коррупции на таможне детективам Бюро

09:55 16.08.2019
Завершено досудебное расследование против экс-директора "Центргаза", причастного к растрате 8,6 млн грн средств предприятия - САП

Завершено досудебное расследование против экс-директора "Центргаза", причастного к растрате 8,6 млн грн средств предприятия - САП

22:19 15.08.2019
Следствие объявило Грымчаку о подозрении в мошенничестве - НАБУ

Следствие объявило Грымчаку о подозрении в мошенничестве - НАБУ

16:05 15.08.2019
Грымчак обещал ООО помочь в решении вопросов путем влияния на суд, замгенпрокурора, КГГА и ряд министерств – НАБУ

Грымчак обещал ООО помочь в решении вопросов путем влияния на суд, замгенпрокурора, КГГА и ряд министерств – НАБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Советник президента США по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев

Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

Заседание апелляционного суда по мере пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку не состоялось

Для прозрачности отбора сотрудников СФР будет создана специальная комиссия - СНБО

Москва и Киев проведут обмен заключенными до конца текущей недели - газета

ПОСЛЕДНЕЕ

Советник президента США по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев

ЕСПЧ взыскал в пользу матери и жены Магнитского 34 тыс. евро компенсации

Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

Заседание апелляционного суда по мере пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку не состоялось

Зеленский назначил нового руководителя Кировоградского облуправления СБУ - указ

Тим Кук направил на благотворительность акции Apple на $5 млн, Apple поможет со спасением лесов Амазонии

Данилюк анонсировал завершение подготовки законопроекта о СФР до конца недели

Нефть с танкера Adrian Darya ушла неназванному потребителю

Для прозрачности отбора сотрудников СФР будет создана специальная комиссия - СНБО

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА