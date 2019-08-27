Данилюк анонсировал завершение подготовки законопроекта о СФР до конца недели

Подготовка законопроекта о Службе финансовых расследований будет завершена до конца текущей недели, заявляет секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Данилюк.

"На этой неделе финализируем законопроект о Службе финансовых расследований. В минувшую пятницу сформировали позицию по распределению подследственности. Спасибо всем коллегам за конструктивность", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook во вторник, проиллюстрировав сообщение фотографиями с совещания по вопросам подготовки законопроекта.

Он также отметил, на совещании министр внутренних дел Украины Арсен Аваков "показал пример, как реформировать, не дожидаясь закона: ликвидировал своим решением департамент защиты экономики".

"Похоже на этот раз будет победа! Кстати, появилась креативная идея относительно названия нового органа, но держим интригу", - добавил Данилюк.

Как сообщалось, Служба финансовых расследований будет предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере. Количество сотрудников СФР не должно превышать 3 тыс. человек. Для обеспечения прозрачности отбора ее сотрудников будет создана специальная комиссия, членами которой смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров. По словам Данилюка, президент Украины Владимир Зеленский определил создание такой службы приоритетной задачей.