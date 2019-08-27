Нефть с танкера Adrian Darya ушла неназванному потребителю
Вся нефть с танкера Adrian Darya продана, сообщила в понедельник телерадиовещательная компания Ирана со ссылкой на представителя правительства страны.
О том, кто является покупателем нефти, не сообщается.
Согласно данным сайта о морских перевозках Refinitiv Eikon, танкер, ранее сменивший порт назначения с греческого порта Каламата на турецкий Мерсин, больше не регистрируется как направляющийся в Турцию.
Владелец судна примет решение о следующем пункте назначения танкера.
Ранее в понедельник сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что необходимо предпринять все возможное, чтобы не допустить выгрузки иранской нефти с танкера Adrian Darya, оказавшегося в центре международного скандала.
Представитель Госдепартамента США на прошлой неделе сообщил журналистам, что Вашингтон предупредил правительства Греции и других стран Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному в Гибралтаре, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.
Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар. Перед выходом из порта судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.
После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применимы в странах ЕС.