События

10:07 27.08.2019

Нефть с танкера Adrian Darya ушла неназванному потребителю

2 мин читать

Вся нефть с танкера Adrian Darya продана, сообщила в понедельник телерадиовещательная компания Ирана со ссылкой на представителя правительства страны.

О том, кто является покупателем нефти, не сообщается.

Согласно данным сайта о морских перевозках Refinitiv Eikon, танкер, ранее сменивший порт назначения с греческого порта Каламата на турецкий Мерсин, больше не регистрируется как направляющийся в Турцию.

Владелец судна примет решение о следующем пункте назначения танкера.

Ранее в понедельник сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что необходимо предпринять все возможное, чтобы не допустить выгрузки иранской нефти с танкера Adrian Darya, оказавшегося в центре международного скандала.

Представитель Госдепартамента США на прошлой неделе сообщил журналистам, что Вашингтон предупредил правительства Греции и других стран Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному в Гибралтаре, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.

Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар. Перед выходом из порта судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применимы в странах ЕС.

Теги: #иран #сша #нефть #танкер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 27.08.2019
Трамп считает торговые переговоры с Китаем значимыми как никогда

Трамп считает торговые переговоры с Китаем значимыми как никогда

09:59 27.08.2019
Беларусь хочет закупать нефть в США и наняла лоббиста, чтобы получить американскую лицензию - "Голос Америки"

Беларусь хочет закупать нефть в США и наняла лоббиста, чтобы получить американскую лицензию - "Голос Америки"

00:58 27.08.2019
Болтон анонсировал свой визит в Украину

Болтон анонсировал свой визит в Украину

20:19 26.08.2019
Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены

Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены

20:06 26.08.2019
США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи

США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи

19:35 26.08.2019
Трамп уверен, что у Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к РФ, но тот не справился

Трамп уверен, что у Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к РФ, но тот не справился

10:59 26.08.2019
Китай хочет заключить торговую сделку – Трамп

Китай хочет заключить торговую сделку – Трамп

08:10 26.08.2019
Трамп поспорил c лидерами G-7 по вопросу возвращения России в группу

Трамп поспорил c лидерами G-7 по вопросу возвращения России в группу

02:52 26.08.2019
США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией

США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией

00:46 26.08.2019
В силу вступил второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей

В силу вступил второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для прозрачности отбора сотрудников СФР будет создана специальная комиссия - СНБО

Болтон анонсировал свой визит в Украину

На Донбассе в понедельник боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

Смертельное ранение матросу одной из частей морской пехоты мог нанести сослуживец

ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилюк анонсировал завершение подготовки законопроекта о СФР до конца недели

Для прозрачности отбора сотрудников СФР будет создана специальная комиссия - СНБО

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

У посетителя рынка в Херсоне изъяли гранату

Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

В Запорожье нацгвардейцы задержали мужчину за домашнее насилие

Энтомологи из США, Европы и Австралии прибыли в Грузию изучать ее успехи в борьбе с мраморным клопом

В Киеве неизвестный с ружьем ограбил ювелирный магазин

Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киеве

Во Львове возле гостиницы обнаружен гранатомет с зарядом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА