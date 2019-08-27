У посетителя рынка в Херсоне изъяли гранату

На территории рынка "Северный" в Суворовском районе Херсонской области правоохранители изъяли у мужчины гранату, сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"…Правонарушителем оказался 34-летний неработающий житель Херсона. Он пояснил, что нашел боеприпас год назад в камышах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию позвонил гражданин, который увидел у мужчины пакет с гранатой. На место выехали правоохранители. Они заметили подозреваемого и обнаружили у него предмет, похожий на гранату Ф-1 современных времен, и запал к ней. Боеприпас отправили на экспертизу.

В настоящее время правоохранители выясняют, с какой целью злоумышленник хранил боевой запас, и его истинное происхождение.