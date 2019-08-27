Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня… В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Шумов - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Луганска - из автоматического гранатомета.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник обстреливал наши позиции неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - добавили в штабе.