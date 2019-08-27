События

05:33 27.08.2019

Энтомологи из США, Европы и Австралии прибыли в Грузию изучать ее успехи в борьбе с мраморным клопом

3 мин читать

Группа ведущих энтомологов из США, Европы и Австралии прибыла в Грузию с научной миссией с целью изучения накопленного в стране опыта по борьбе с мраморными клопами (азиатские щитники), нашествие которых создает серьезные проблемы фермерам во многих регионах мира.

"Результат, которого добилась Грузия за последние 18 месяцев, невероятен", - заявил глава научной миссии Билл Лингрен в понедельник в республиканском координационном центре по управлению борьбой с азиатским щитником в Абаша (регион Самегрело в Западной Грузии), где члены группы были ознакомлены с тактикой и стратегией в этом направлении, системами мониторинга и контроля, определяющими успех в осуществлении государственной программы по уничтожению этих вредителей.

По его словам, скоординированная работа государства, частного сектора и международных донорских организаций приносит свои реальные плоды. "Результаты налицо. Можно смело сказать, что опыт Грузии в этом отношении является образцовым для всего мира", - сказал Б.Лингрен.

Со своей стороны, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили отметил, что те положительные итоги и значительный прогресс, который достигнут в стране по максимальному сокращению популяции мраморного клопа, во многом обусловлены активным сотрудничеством с иностранными партнерами - ведущими учеными и специалистами по борьбе с этими насекомыми-вредителями.

Нынешний визит в Грузию энтомологов из США, Европы и Австралии организован при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). В рамках научной миссии запланировано посещение ими ряда регионов на западе страны, где они на местах ознакомятся с осуществляемыми мерами по борьбе с мраморными клопами, встретятся с фермерами. Предусмотрено также проведение конференции, в которой примут участие и специалисты-энтомологи из стран Черноморского региона.

Ранее сообщалось, что мраморные клопы нанесли большой ущерб фермерам и всему сельскому хозяйству Грузии в 2017 году, уничтожив на больших площадях урожаи фундука, кукурузы, цитрусовых и фруктовых садов на западе страны, и добрались до Тбилиси.

В результате предпринятых мер в 2018 году в Грузии удалось значительно сократить ареал распространения этих опасных вредителей, и ожидается, что комплекс запланированных на 2019 год мероприятий по борьбе с мраморными клопами принесет еще большие результаты. В этом году в рамках государственной программы на борьбу с этим насекомым-вредителем выделено 45 млн лари (около $17 млн), которые будут направлены на защиту от них сотен тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, занятых под ореховые и цитрусовые плантации, кукурузные поля и фруктовые сады.

Речь идет как об их обработке безопасными для населения химическими препаратами с использованием технологии термического распыления и холодного опрыскивания, так и об установлении специальных ловушек, так называемых феромонов, размещаемых практически по всей территории страны. Кроме того, в этом году и самим фермерам раздали аппараты для проведения работ по опрыскиванию, а также по льготным ценам они приобретают пестициды высокого качества.

В Грузии 2019 год называют переломным в борьбе с мраморными клопами.

Родиной мраморного клопа являются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, в европейских странах. В Грузии эти насекомые-вредители впервые появились в 2015 году.

Теги: #грузия #опыт #клопы #борьба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:40 25.08.2019
МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

22:38 25.08.2019
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивным процессом

Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивным процессом

19:52 24.08.2019
Пожар в лесном массиве на востоке Грузии приобрел более масштабный характер

Пожар в лесном массиве на востоке Грузии приобрел более масштабный характер

22:09 22.08.2019
На востоке Грузии не удается локализовать пожар в лесу близ населенного пункта

На востоке Грузии не удается локализовать пожар в лесу близ населенного пункта

20:48 20.08.2019
Выпуск новостей грузинского "Рустави 2" был прерван заявлением ведущих об увольнении

Выпуск новостей грузинского "Рустави 2" был прерван заявлением ведущих об увольнении

13:23 19.08.2019
В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары

В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары

05:45 18.08.2019
В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары

В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары

21:34 17.08.2019
Минобороны Грузии анонсировало скорое подписание соглашения с США о военном сотрудничестве

Минобороны Грузии анонсировало скорое подписание соглашения с США о военном сотрудничестве

10:43 15.08.2019
Две туристки из Беларуси погибли в горах Грузии, одну туристку нашли живой

Две туристки из Беларуси погибли в горах Грузии, одну туристку нашли живой

12:40 08.08.2019
Nova Poshta Moldova в I пол.-2019 увеличила количество отправлений вдвое, Nova Poshta Georgia - на треть

Nova Poshta Moldova в I пол.-2019 увеличила количество отправлений вдвое, Nova Poshta Georgia - на треть

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Болтон анонсировал свой визит в Украину

На Донбассе в понедельник боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

Смертельное ранение матросу одной из частей морской пехоты мог нанести сослуживец

ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве неизвестный с ружьем ограбил ювелирный магазин

Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киеве

Во Львове возле гостиницы обнаружен гранатомет с зарядом

Москва и Киев проведут обмен заключенными до конца текущей недели - газета

Болтон анонсировал свой визит в Украину

В Борисполе произошел взрыв газа в жилом доме, госпитализирован один человек

Гон создал фонд инвестиций в стартапы Кремниевой долины, получив миллионы от оманского партнера Nissan

Украинская СЦКК осудила обстрелы боевиков позиций ООС в районе Новолуганского

На Донбассе в понедельник боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

В Полтавской области в гараже вспыхнула газовоздушная смесь, пострадал один человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА