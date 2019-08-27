Энтомологи из США, Европы и Австралии прибыли в Грузию изучать ее успехи в борьбе с мраморным клопом

Группа ведущих энтомологов из США, Европы и Австралии прибыла в Грузию с научной миссией с целью изучения накопленного в стране опыта по борьбе с мраморными клопами (азиатские щитники), нашествие которых создает серьезные проблемы фермерам во многих регионах мира.

"Результат, которого добилась Грузия за последние 18 месяцев, невероятен", - заявил глава научной миссии Билл Лингрен в понедельник в республиканском координационном центре по управлению борьбой с азиатским щитником в Абаша (регион Самегрело в Западной Грузии), где члены группы были ознакомлены с тактикой и стратегией в этом направлении, системами мониторинга и контроля, определяющими успех в осуществлении государственной программы по уничтожению этих вредителей.

По его словам, скоординированная работа государства, частного сектора и международных донорских организаций приносит свои реальные плоды. "Результаты налицо. Можно смело сказать, что опыт Грузии в этом отношении является образцовым для всего мира", - сказал Б.Лингрен.

Со своей стороны, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили отметил, что те положительные итоги и значительный прогресс, который достигнут в стране по максимальному сокращению популяции мраморного клопа, во многом обусловлены активным сотрудничеством с иностранными партнерами - ведущими учеными и специалистами по борьбе с этими насекомыми-вредителями.

Нынешний визит в Грузию энтомологов из США, Европы и Австралии организован при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). В рамках научной миссии запланировано посещение ими ряда регионов на западе страны, где они на местах ознакомятся с осуществляемыми мерами по борьбе с мраморными клопами, встретятся с фермерами. Предусмотрено также проведение конференции, в которой примут участие и специалисты-энтомологи из стран Черноморского региона.

Ранее сообщалось, что мраморные клопы нанесли большой ущерб фермерам и всему сельскому хозяйству Грузии в 2017 году, уничтожив на больших площадях урожаи фундука, кукурузы, цитрусовых и фруктовых садов на западе страны, и добрались до Тбилиси.

В результате предпринятых мер в 2018 году в Грузии удалось значительно сократить ареал распространения этих опасных вредителей, и ожидается, что комплекс запланированных на 2019 год мероприятий по борьбе с мраморными клопами принесет еще большие результаты. В этом году в рамках государственной программы на борьбу с этим насекомым-вредителем выделено 45 млн лари (около $17 млн), которые будут направлены на защиту от них сотен тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, занятых под ореховые и цитрусовые плантации, кукурузные поля и фруктовые сады.

Речь идет как об их обработке безопасными для населения химическими препаратами с использованием технологии термического распыления и холодного опрыскивания, так и об установлении специальных ловушек, так называемых феромонов, размещаемых практически по всей территории страны. Кроме того, в этом году и самим фермерам раздали аппараты для проведения работ по опрыскиванию, а также по льготным ценам они приобретают пестициды высокого качества.

В Грузии 2019 год называют переломным в борьбе с мраморными клопами.

Родиной мраморного клопа являются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, в европейских странах. В Грузии эти насекомые-вредители впервые появились в 2015 году.