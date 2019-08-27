В Киеве неизвестный с ружьем ограбил ювелирный магазин

Столичные правоохранители разыскивают грабителя, который совершил разбойное нападение на ювелирный магазин в Деснянском районе, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Мужчина, угрожая ружьем, разбил две витрины и забрал ювелирные украшения. В результате нападения никто не пострадал. Охранник заведения в это время отсутствовал. Проводятся розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении полиции Киева в Фейсбуке.

Как отмечается, инцидент произошел на ул.Драйзера в Деснянском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавщиц, что это разбойное нападение, и требовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы столичного главка и Деснянского управления полиции, эксперты-криминалисты. Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения.

Событие должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.