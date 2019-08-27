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00:58 27.08.2019

Болтон анонсировал свой визит в Украину

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Болтон анонсировал свой визит в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев, но конкретных дат не указал.

"Президент (Дональд Трамп - ИФ) Провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих будущих встреч с нашими партнерами в Киеве", - написал Болтон в своем микроблоге Твиттер.

Также он заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины", - отметил советник американского президента.

Теги: #сша #болтон #украина #визит
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