События

00:47 27.08.2019

В Борисполе произошел взрыв газа в жилом доме, госпитализирован один человек

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В Борисполе (Киевская обл.) произошел взрыв в жилом доме, в результате чего с ожогами госпитализировали одного человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Сообщение по спецлинии "102" о взрыве газа поступило от 43-летней местной жительницы Борисполь. Пострадал 1937-го года рождения хозяин квартиры. С многочисленными ожогами мужчину доставили в местную больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, констатировали, что в доме взорвалась газовая плита.

Отмечается, хозяева других квартир и их дома не пострадали.

Теги: #киевская_область #газ #взрыв #украина
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