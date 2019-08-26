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21:32 26.08.2019

Украинская СЦКК осудила обстрелы боевиков позиций ООС в районе Новолуганского

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Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) осудила очередные обстрелы со стороны боевиков позиций Объединенных сил в районе Новолуганского, сообщил пресс-центр ООС.

"26 августа, в период с 6:15 до 6:40 противник совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское. Установлено, что огонь оккупанты вели из населенного пункта Доломитное, применив при этом минометы 82-го калибра", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице Операции объединенных сил в Фейсбуке в понедельник вечером.

В пресс-центре штаба отметили, что указанный факт в который раз свидетельствует о целенаправленных действиях незаконных вооруженных формирований по дальнейшему обострению конфликта, нежеланию соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

Теги: #украина #донбасс #обстрелы
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