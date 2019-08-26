В Полтавской области в гараже вспыхнула газовоздушная смесь, пострадал один человек

В Полтавской области во время проведения ремонтных работ в гараже произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"26 августа в 15:00 по прибытию подразделения ГСЧС установлено, что в с.Елке Кременчугского района во время проведения ремонтных работ в гараже вблизи Ялинецькой сельского совета произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 4 человека личного состава и одна единица техники.