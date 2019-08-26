События

19:19 26.08.2019

В Полтавской области в гараже вспыхнула газовоздушная смесь, пострадал один человек

1 мин читать

В Полтавской области во время проведения ремонтных работ в гараже произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"26 августа в 15:00 по прибытию подразделения ГСЧС установлено, что в с.Елке Кременчугского района во время проведения ремонтных работ в гараже вблизи Ялинецькой сельского совета произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 4 человека личного состава и одна единица техники.

Теги: #гараж #полтавская_область #украина #вспышка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 26.08.2019
В Украине сохранится теплая погода, дожди лишь на Закарпатье и в Прикарпатье

В Украине сохранится теплая погода, дожди лишь на Закарпатье и в Прикарпатье

10:38 26.08.2019
Москалькова вернулась из Киева в Москву

Москалькова вернулась из Киева в Москву

01:52 26.08.2019
Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки

Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки

23:40 25.08.2019
МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

11:04 25.08.2019
На границе с Румынией контрабандисты оставили более 4 тыс пачек сигарет – Госпогранслужба

На границе с Румынией контрабандисты оставили более 4 тыс пачек сигарет – Госпогранслужба

10:42 25.08.2019
В Харькове обвалился автомобильный мост, пострадавших нет – полиция

В Харькове обвалился автомобильный мост, пострадавших нет – полиция

10:34 25.08.2019
Ахметов поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником и 150- летием Донецка

Ахметов поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником и 150- летием Донецка

10:12 25.08.2019
Гройсман поздравил украинских горняков с профессиональным праздником

Гройсман поздравил украинских горняков с профессиональным праздником

09:53 25.08.2019
Памятник Игорю Сикорскому уже устанавливают - Кличко

Памятник Игорю Сикорскому уже устанавливают - Кличко

09:29 25.08.2019
Зеленский поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником

Зеленский поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Смертельное ранение матросу одной из частей морской пехоты мог нанести сослуживец

ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Смертельное ранение матросу одной из частей морской пехоты мог нанести сослуживец

ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

В Харьковской области к офису и квартире адвоката-антикоррупционера принесли траурные венки с угрозами и топор

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская"

Полиция ищет неизвестных, стрелявших из гранатомета по зданию в Киеве, открыто дело по статье "теракт"

Гетманцев: Рада может ввести механизм "кешбека" для рисковых отраслей с 2020

Трамп поспорил c лидерами G-7 по вопросу возвращения России в группу

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Более 300 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе за минувшую неделю

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА