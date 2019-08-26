События

18:23 26.08.2019

Смертельное ранение матросу одной из частей морской пехоты мог нанести сослуживец

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Смертельное ранение матросу одной из частей морской пехоты мог нанести сослуживец

Матрос одной из военных частей морской пехоты ВМС ВСУ задержан по подозрению в убийстве сослуживца (часть первая статьи 115 – умышленное убийство – Уголовного кодекса Украины).

"Установлено, что 25.08.2019 во время несения службы в суточном наряде матрос С. осуществил выстрел в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последний получил сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты К. погиб", - сообщила Военная прокуратура Южного региона Украины на странице в соцсети Фейсбук.

В настоящее время осуществлен осмотр места происшествия, подозреваемый опрошен, с ним проведен следственный эксперимент, продолжаются допросы сослуживцев.

В суд отправлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее ВМС ВСУ сообщили в Фейсбуке о трагической гибели военнослужащего одной из военных частей морской пехоты 25 августа.

Теги: #военная_прокуратура #вмс #смерть #убийство
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