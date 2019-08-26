События

17:23 26.08.2019

ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

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ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

В одной из военных частей морской пехоты в воскресенье трагически погиб военнослужащий, сообщается на странице в Фейсбук Военно-морских сил ВСУ.

Как отмечается в сообщении, "произошел трагический случай гибели военнослужащего".

По факту гибели правоохранители проводят следственные действия для предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств произошедшего.

"По указанию командующего ВМС ВСУ в военной части проводится проверка", - отмечается в сообщении.

Теги: #гибель #вмс
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