События

13:00 26.08.2019

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

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На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

Боевики с полуночи понедельника шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военный получил ранение, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"26 августа…на востоке Украины, по имеющейся информации, оккупанты нарушили режим тишины уже шесть раз… В результате вражеских обстрелов один наш герой получил ранения. Военный эвакуирован в медицинское учреждение", - сообщается в сводке.

Как сообщалось, за минувшие сутки один украинский боец погиб в результате обстрелов со стороны боевиков.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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