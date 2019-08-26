На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

Боевики с полуночи понедельника шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военный получил ранение, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"26 августа…на востоке Украины, по имеющейся информации, оккупанты нарушили режим тишины уже шесть раз… В результате вражеских обстрелов один наш герой получил ранения. Военный эвакуирован в медицинское учреждение", - сообщается в сводке.

Как сообщалось, за минувшие сутки один украинский боец погиб в результате обстрелов со стороны боевиков.