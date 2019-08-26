События

12:19 26.08.2019

В Харьковской области к офису и квартире адвоката-антикоррупционера принесли траурные венки с угрозами и топор

1 мин читать
В Харьковской области к офису и квартире адвоката-антикоррупционера принесли траурные венки с угрозами и топор

В ночь на понедельник в Чугуеве Харьковской области неизвестные принесли траурные венки, могильный крест и топор к офису и квартире адвоката, заместителя главы группы "Сеть антикоррупционных центров" Романа Лихачова.

"Вот такое предупреждение ночью я сегодня получил и в офис и в квартиру, особенно топор во входной двери и надпись на похоронной ленточке "Ромочка, не прекратишь заниматься ... следующий у тебя в голове", - написал Лихачов на своей странице в Фейсбук под фотографиями венков, креста и топора.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Лихачов предположил, что это может быть связано с расследованием работы "наливаек" в Чугуеве и схемами ухода от налогов.

"После сюжетов об этом была масса угроз в соцсетях и авторам материалов, и мне лично", - сказал Лихачов.

Он предположил, что за "ночным предупреждением" может стоять депутат Чугуевского горсовета, помощник народного депутата Дмитрия Шенцева Руслан Овчаренко.

"Эти заведения ("наливайки" - ИФ) связаны с ним. Исходя из того, что он публично угрожал обнародовать компромат на меня, угрожал, я рассматриваю такую версию", - сказал Лихачов.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Сейчас она проводит осмотр и регистрирует заявление Лихачова.

Теги: #роман_лихачов #угрозы #харьков #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:14 26.08.2019
На Харьковщине электричка сбила насмерть мужчину, сидевшего на рельсах

На Харьковщине электричка сбила насмерть мужчину, сидевшего на рельсах

17:10 25.08.2019
Полиция расследует обрушение моста в Харькове по двум статьям УК

Полиция расследует обрушение моста в Харькове по двум статьям УК

17:07 25.08.2019
Масштабный пожар старых автопокрышек произошел Харькове – ГСЧС

Масштабный пожар старых автопокрышек произошел Харькове – ГСЧС

14:20 25.08.2019
Мост в Харькове обвалился из-за перегруженной фуры – "Укравтодор"

Мост в Харькове обвалился из-за перегруженной фуры – "Укравтодор"

10:42 25.08.2019
В Харькове обвалился автомобильный мост, пострадавших нет – полиция

В Харькове обвалился автомобильный мост, пострадавших нет – полиция

20:11 23.08.2019
Харьковчанин, "заминировавший" жилую многоэтажку ради мести жене, пойдет под суд - прокуратура

Харьковчанин, "заминировавший" жилую многоэтажку ради мести жене, пойдет под суд - прокуратура

06:06 23.08.2019
В День города харьковский метрополитен продлит работу

В День города харьковский метрополитен продлит работу

02:42 22.08.2019
На Харьковщине в частном доме хранились 10 тонн суррогатного алкоголя и 30 тысяч пачек сигарет

На Харьковщине в частном доме хранились 10 тонн суррогатного алкоголя и 30 тысяч пачек сигарет

14:17 21.08.2019
У подозреваемых в попытке рейдерского захвата опытного хозяйства в Харьковской области изъят арсенал оружия

У подозреваемых в попытке рейдерского захвата опытного хозяйства в Харьковской области изъят арсенал оружия

13:34 21.08.2019
Программу борьбы с наркоманией утвердили в Харькове

Программу борьбы с наркоманией утвердили в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева

Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа"

На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных

В Украине сохранится теплая погода, дожди лишь на Закарпатье и в Прикарпатье

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская"

Полиция ищет неизвестных, стрелявших из гранатомета по зданию в Киеве, открыто дело по статье "теракт"

Гетманцев: Рада может ввести механизм "кешбека" для рисковых отраслей с 2020

Трамп поспорил c лидерами G-7 по вопросу возвращения России в группу

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Более 300 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе за минувшую неделю

Нацгвардейцы применили оружие для задержания пьяного водителя на блокпосту в Мариуполе

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА