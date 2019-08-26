События

11:44 26.08.2019

В Украине сохранится теплая погода, дожди лишь на Закарпатье и в Прикарпатье

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В Украине сохранится теплая погода, дожди лишь на Закарпатье и в Прикарпатье

В ближайшие сутки, 27 августа, погоду в Украине будет определять теплый и сухой воздух, сообщил Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь на Закарпатье и в Прикарпатье пройдут отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-22°; днем 24-29°, в южной части и в западных областях местами 30-34°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 августа самая высокая температура днем была +33,3 в 1943 году, самая низкая ночью +6,4 в 1973 году.

28 августа - без осадков. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 23-28°, в южной части и Закарпатье 27-32°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

26 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #украина
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