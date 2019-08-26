События

07:23 26.08.2019

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

2 мин читать
За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

За минувшие сутки на Донбассе боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня (…) на протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено 10 обстрелов позиций ООС: неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки – из автоматического гранатомета; в районе Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицка - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела позиций ООС: вблизи Шумел по направлению района Шахта 6-7 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия; в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", – добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 25.08.2019
На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

14:17 25.08.2019
Боец ВСУ погиб, еще трое ранены на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов со стороны боевиков

Боец ВСУ погиб, еще трое ранены на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов со стороны боевиков

07:19 25.08.2019
Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:17 24.08.2019
На Донбассе в субботу боевики два раза нарушили режим прекращения огня – ООС

На Донбассе в субботу боевики два раза нарушили режим прекращения огня – ООС

16:34 24.08.2019
Украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской

Украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской

15:13 24.08.2019
Боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе с полуночи в День независимости

Боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе с полуночи в День независимости

10:43 24.08.2019
Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

07:46 24.08.2019
Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

19:18 23.08.2019
Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

07:15 23.08.2019
Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных – штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева

Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа"

На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Масштабный пожар старых автопокрышек произошел Харькове – ГСЧС

Мост в Харькове обвалился из-за перегруженной фуры – "Укравтодор"

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 300 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе за минувшую неделю

Нацгвардейцы применили оружие для задержания пьяного водителя на блокпосту в Мариуполе

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева

На Харьковщине электричка сбила насмерть мужчину, сидевшего на рельсах

США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией

Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки

В силу вступил второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей

МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивным процессом

Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА