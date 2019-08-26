Более 300 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе за минувшую неделю

За прошедшую неделю в установленном порядке через линию разграничения сторон на Донбассе украинские пограничники оформили 309,5 тыс. граждан и 36,2 тыс. транспортных средств, сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Отказано в пропуске через линию соприкосновения 282 лицам в связи с ошибками в документах или отсутствием необходимого перечня документов. Пограничники в КПВВ оформили 59 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории", - говорится в сообщении.

Пограничные наряды в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявили 31 паспортный документ Украины, содержащий признаки частичной подделки.

"К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечены 18 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в неработающих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы", - добавили в Госпогранслужбе Украины.