События

04:14 26.08.2019

На Харьковщине электричка сбила насмерть мужчину, сидевшего на рельсах

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На Харьковщине электричка сбила насмерть мужчину, сидевшего на рельсах

 

В ночь на воскресенье возле с.Артемовка электропоезд Харьков-Беляевка сбил насмерть мужчину.

      "Предварительно установлено, что потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

      По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает личность погибшего, которому на вид было 40-45 лет.

Теги: #гибель #поезд #харьковская_область
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