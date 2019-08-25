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23:40 25.08.2019

МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

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МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

Киев не признает так называемые президентские выборы на территории Абхазии (Грузия), прошедшие 25 августа, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства в воскресенье.

Также подчеркивается, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия.

"Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию к уважению и неуклонному выполнению норм и принципов международного права и пересмотра решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия", – сказано в заявлении.

Теги: #грузия #абхазия #украина #признание
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