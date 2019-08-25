Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивным процессом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила проходящие в воскресенье в Абхазии президентские выборы.

"Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы. Грузия осуждает этот фиктивный процесс как еще одно нарушение нашего национального суверенитета", - написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Ранее в воскресенье МИД Грузии назвал президентские выборы в Абхазии незаконными.

"Так называемые выборы не будут иметь какой-либо правовой результат, полностью противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права", - заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Тбилиси призвал РФ отозвать свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.