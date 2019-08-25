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21:19 25.08.2019

Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа"

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Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа"

Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудык.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял 24 августа по иску кандидата в депутаты по данному округу от "Слуги народа" Наталии Дьяченко.

"Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном  избирательном округе 198 от 21 августа 2019 года", - говорится в решении суда.

Суд также обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.

Как сообщалось, Верховный суд 12 августа  признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа. Кроме того, были признаны противоправными действия ЦИК, и комиссию обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и 10 августа.

При этом в ЦИК отметили, что постановлением Большой палаты Верховного суда от 17 августа решение Верховного суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в округе №198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении этого искового требования отказано. В остальной части решение Верховного суда от 12 августа оставлено без изменений.

ЦИК проанализировала данное решение Верховного суда, а также решения Черкасского окружного административного суда от 25 июля, 3 и 9 августа, которые были оставлены в силе постановлениями Шестого апелляционного админсуда об отказе в удовлетворении исков кандидата в народные депутаты в округе 198 от "Слуги народа" Наталии Дьяченко и кандидата от партии "Сила и честь" Николая Сташука к окружной комиссии №198.

"На основании проведенных действий ЦИК пришла к выводу, что постановления Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и от 10 августа 2019 года не могут повлиять на установление результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины в округе № 198. С учетом этого, комиссия постановила учесть указанные постановления Шестого апелляционного административного суда при продолжении действий по установлению указанных результатов выборов", - отмечалось в сообщении ЦИК от 21 августа.

В свою очередь в команде кандидата от партии "Слуга народа" Дьяченко агентству "Интерфакс-Украина" тогда подчеркнули, что ЦИК проигнорировала ряд решений судов.

"ЦИК ссылается на решения, где было отказано истцу, а те, где суд удовлетворил иски и обязал ОИК и ЦИК возобновить избирательный процесс и установить результат, выполнив эти решения, в том числе пересчет по большинству участков - нет", - указали в штабе кандидата.

Теги: #отмена #вс #цик #выборы
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