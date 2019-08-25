События

19:33 25.08.2019

На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

1 мин читать
На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

На Донбассе с начала воскресенья боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, четверо военнослужащих получили ранения, один из которых скончался при эвакуации, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие доставлены на лечение в военные госпиталя", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: неподалеку Николаевки по направлению Докучаевска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды в районе Водяного из направлений Ужовка и Пикуза - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки из направления Трудовское - автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 2 обстрела позиций ООС: вблизи Шумы по направлению района Шахта 6-7 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия; в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 24 августа, НВФ пять раз нарушили "режим тишины". За минувшие сутки потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не было.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 25.08.2019
Боец ВСУ погиб, еще трое ранены на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов со стороны боевиков

Боец ВСУ погиб, еще трое ранены на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов со стороны боевиков

07:19 25.08.2019
Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:17 24.08.2019
На Донбассе в субботу боевики два раза нарушили режим прекращения огня – ООС

На Донбассе в субботу боевики два раза нарушили режим прекращения огня – ООС

16:34 24.08.2019
Украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской

Украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской

15:13 24.08.2019
Боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе с полуночи в День независимости

Боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе с полуночи в День независимости

10:43 24.08.2019
Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

07:46 24.08.2019
Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

19:18 23.08.2019
Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

07:15 23.08.2019
Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных – штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных – штаб ООС

20:11 22.08.2019
Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Масштабный пожар старых автопокрышек произошел Харькове – ГСЧС

Мост в Харькове обвалился из-за перегруженной фуры – "Укравтодор"

Боец ВСУ погиб, еще трое ранены на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов со стороны боевиков

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Украина провела испытания космической ракеты

ПОСЛЕДНЕЕ

Республиканец Джо Уолш объявил об участии в президентской гонке-2020

В "Донецкстали" надеются совместно с "Метинвестом" вывести шахты на новый безопасный и высокотехнологичный уровень

Полиция расследует обрушение моста в Харькове по двум статьям УК

Масштабный пожар старых автопокрышек произошел Харькове – ГСЧС

Полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих

Мост в Харькове обвалился из-за перегруженной фуры – "Укравтодор"

Тепло и сухо на большей части Украины в ближайшие дни

В Бейруте разбились два израильских беспилотника, нанесены повреждения пресс-центру Хезболлы

Горные спасатели Закарпатья оказали помощь туристке, травмировавшей ногу в горах

Трамп заявил о близком заключении крупного торгового соглашения с Великобританией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА