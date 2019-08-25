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18:34 25.08.2019

В "Донецкстали" надеются совместно с "Метинвестом" вывести шахты на новый безопасный и высокотехнологичный уровень

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В "Донецкстали" надеются совместно с "Метинвестом" вывести шахты на новый безопасный и высокотехнологичный уровень

Руководство ЧАО "Донецксталь", одним из основных акционеров которой является группа "Метинвест", рассчитывает вывести работу на шахтах на новый безопасный и высокотехнологичный уровень.

      "За нашими плечами - многолетний опыт, впереди - масштабные цели. Уверен, вместе мы сможем не просто сохранить престиж шахтерского труда, но и выведем угледобывающую отрасль нашего края и всей Украины на совершенно новый безопасный и высокотехнологичный уровень", - говорится в поздравлении  генерального директора "Донецкстали" Ильдара Салеева работников компании с профессиональным праздником – Днем шахтера.

      При этом топ-менеджер подчеркнул, что угледобывающая промышленность - одна из стратегических отраслей экономики украинского государства, с ней неразрывно связана история становления Донбасса.

      "Традиции шахтерского дела – непростого, требующего немалой выдержки и закалки – передаются здесь от отцов к сынам, объединяя между собой поколения и формируя династии горняков. Высокие производственные показатели, трудовые рекорды, модернизация наших предприятий, а вместе с тем развитие и жизнь городов – все это возможно благодаря вам, шахтерам. Благодаря вашему труду и колоссальной самоотдаче развиваются наши предприятия, реализует самые смелые и амбициозные проекты", - констатировал Салеев.

      Ранее Салеев сообщал, что "Донецксталь" приняли в крупнейшую Европейскую ассоциацию угля EURACOAL, компания намерена в 2019г инвестировать в производство $100 млн.

      "Это значит, что европейские коллеги высоко оценивают уровень развития нашей компании и предприятий-партнеров, опыт и те амбициозные задачи, которые перед нами стоят. Только в 2019 году мы инвестируем в развитие и модернизацию $100 млн. А в течение следующих пяти лет реализуем ряд проектов, которые позволят увеличить добычу вдвое. Это новые вызовы и новые возможности для всего коллектива нашей компании", - написал тогда Салеев.

      Также сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в июле текущего года начал рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения компанией Metinvest B.V. (Нидерланды), холдинговой компанией группы "Метинвест", свыше 50% в уставном капитале ООО "Индастриал коал холдинг" LTD (ICH) и ООО "Шахта "Свято-Покровская №3" (Покровск, Донецкая обл.). В сделку входит также опосредованное приобретения Metinvest контроля над ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" (Покровск, Донецкая обл.) и ЧАО "Шахтостроймонтажное управление №1" (Курахово, Донецкая обл.).

      Группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят предприятия из группы "Донецксталь", занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.

      В свою очередь Fintest Trading Co Limited (Кипр), холдинговая компания группы "Донецксталь", продала 40,847688% ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл., ранее – шахта "Красноармейская-Западная №1), а 57,2927% акций этого предприятия были переведены с ЧАО "Донецксталь" – метзавод" на ICH.

      В ICH, согласно госреестру, по 24,99% принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Limited, Treimur Investments Limited (обе – Британские Виргинские о-ва), Misandyco Holdings LTD (Кипр). Эти три компании по состоянию на середину 2019 года также напрямую владели по 9,989% "Ш/у "Покровское".

      Ш/у "Покровское" - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. За 7 месяцев этого года оно увеличило его добычу на 10,6% – до 2,66 млн тонн.

      "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

      Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

      ЧАО "Донецксталь" - один из крупнейших инвесторов в добывающей отрасли Украины. Основные инвестиции компании сосредоточены в проектах по развитию восьми предприятий-партнеров, среди которых шахтоуправление "Покровское" и обогатительная фабрика "Свято-Варваринская".

Теги: #донецксталь #метинвест
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