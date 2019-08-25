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17:10 25.08.2019

Полиция расследует обрушение моста в Харькове по двум статьям УК

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 Харьковская полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в воскресенье утром в Харькове обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта перекрыто.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило "Интерфакс-Украина", что по предварительным данным аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

Транспортные потоки направлены по другой части Окружной - по дороге Киев-Харьков – Довжанский.

На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции.

По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции мостового сооружения.

Теги: #обрушение #мост #полиция #харьков
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