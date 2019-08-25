Масштабный пожар старых автопокрышек произошел Харькове – ГСЧС

В воскресенье утром в Харькове на открытой территории по ул.Беркоса, 7, загорелись старые автомобильные шины и автомобили.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 10:37.

"На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м. К тушению огня были привлечены 5 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, а также пожарный поезд", - говорится в сообщении.

В 11:30 пожар был локализован. Спасатели не допустили распространения огня на близлежащие здания.

В результате действия огня и высокой температуры уничтожено 4 автомобиля, еще 5 - повреждены.