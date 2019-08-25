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14:17 25.08.2019

Боец ВСУ погиб, еще трое ранены на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов со стороны боевиков

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Боец ВСУ погиб, еще трое ранены на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов со стороны боевиков

В воскресенье, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеских обстрелов четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался, сообщает пресс-центр ООС.

"К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов", - говорится в обнародованном в воскресенье днем на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

Каких-либо подробностей, включая место, где украинские военные подверглись обстрелу, в информации не сообщается.

Теги: #всу #потери #оос #раненые #обстрелы
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