Горные спасатели Закарпатья оказали помощь туристке, травмировавшей ногу в горах

В субботу, 24 августа, горным спасателям пришлось выходить на помощь туристке, которая травмировала ногу во время прохождения туристического маршрута в районе горы Великий Верх Межгорского района.

"Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 16:00, и уже через 2,5 часа спасатели горного поисково-спасательного виддидення пгт Нижние Ворота достались места нахождения пострадавшей, которой оказалась жительница. Иршава 1963 года", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины в Закарпатской области.

Женщине была оказана первая медицинская помощь и ее доставили в с.Пилипец где ее уже ждали родные.