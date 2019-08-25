События

12:18 25.08.2019

Горные спасатели Закарпатья оказали помощь туристке, травмировавшей ногу в горах

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Горные спасатели Закарпатья оказали помощь туристке, травмировавшей ногу в горах

В субботу, 24 августа, горным спасателям пришлось выходить на помощь туристке, которая травмировала ногу во время прохождения туристического маршрута в районе горы Великий Верх Межгорского района.

"Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 16:00, и уже через 2,5 часа спасатели горного поисково-спасательного виддидення пгт Нижние Ворота достались места нахождения пострадавшей, которой оказалась жительница. Иршава 1963 года", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины в Закарпатской области.

Женщине была оказана первая медицинская помощь и ее доставили в с.Пилипец где ее уже ждали родные.

Теги: #карпаты #горы #спасатели
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