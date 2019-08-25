Трамп заявил о близком заключении крупного торгового соглашения с Великобританией

Грандиозное торговое соглашение может быть вскоре заключено между США и Великобританией, заявил в воскресенье на полях саммита "Группы семи" в Биаррице президент США Дональд Трамп на встрече с главой британского правительства Борисом Джонсоном.

"Это очень крупное соглашение, оно значительнее всех тех, что у нас были прежде", - сказал он, отметив, что оно будет заключено вскоре, поскольку у сторон никаких проблем нет.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон и Лондон рассчитывают на заключение нового торгового соглашения сразу после выхода Великобритании из ЕС, намеченного на 31 октября.