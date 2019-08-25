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10:34 25.08.2019

Ахметов поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником и 150- летием Донецка

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 Украинский бизнесмен Ринат Ахметов поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником и 150 - летием Донецка, сообщает пресс-служба бизнесмена.

"Профессия шахтёра особенно важна для Донецка. Шахтёры – настоящие герои, гордость каждого двора, улицы и каждого посёлка, гордость всего города и всей страны. Непростой труд шахтёров – это свет и тепло в каждом доме, а значит, шахтёрская профессия всегда была и будет нужной, уважаемой и почётной", - отметил Ахметов

В день 150-летия Донецка Ахметов пожелал скорейшего восстановления мира на Донбассе.

"В день, когда моему родному городу исполняется 150 лет, хочу пожелать ему одного: пусть скорее в Донецк, на Донбасс придёт долгожданный Мир! Дорогие друзья, именно в день города и день шахтёра 10 лет назад была открыта "Донбасс Арена" - одна из лучших арен в мире, которая всегда была переполнена. Я убежден, что мы все живём мечтой, чтобы на "Донбасс Арене" снова играла родная команда, чтобы стадион был опять переполнен и на нем звучал гимн Лиги Чемпионов", - подытожил Ахметов.

Теги: #ахметов #украина #поздравления
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