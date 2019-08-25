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10:12 25.08.2019

Гройсман поздравил украинских горняков с профессиональным праздником

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Гройсман поздравил украинских горняков с профессиональным праздником

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Премьер-министр Украины отметил, что угледобывающая отрасль является очень важной для экономики страны.

"Угледобывающая отрасль Украины имеет значительный потенциал и является сверхважной для дальнейшего устойчивого развития экономики и промышленности. Угольные и урановые шахты удовлетворяют потребности нашей страны в энергетических ресурсах, создают сотни рабочих мест в регионах. Уголь является надежной основой работы тепловой генерации, которая обеспечивает регулирование мощности в энергетической системе Украины", - рассказал Гройсман.

По мнению премьер-министра Украины, правительство последовательно осуществляет мероприятия, способствующие укреплению энергетической безопасности страны и решению вопросов угледобывающих регионов.

"По всем достижениями отрасли стоят прежде всего люди - профессионалы своего дела. Шахтерский труд всегда была и остается одной из самых опасных профессий, которую выбирают мужественные и ответственные люди. Украинские горняки демонстрируют преданность выбранной профессии, результативность и сплоченность в выполнении плановых заданий. Выражаю благодарность всем шахтерам Украины за тяжелый, но очень необходимый для страны труд! Желаю профессионального роста, новых трудовых свершений, веры в успех реформ, оптимизма, добра и достатка в семьях!", - подытожил Гройсман.

Теги: #гройсман #шахтеры #украина #поздравления
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