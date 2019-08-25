На Полтавщине горели 49 га травы и камыша

В субботу в 17:30 вблизи с. Березняки Хорольского района пойме реки Сула произошло возгорание сухой травы и камыша, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

"В 20 ч. 40 мин. пожар локализован на площади около 49 га. По состоянию на 7 ч. 25 августа открытого огня не наблюдается", - говорится в утренней сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

К тушению пожара были привлечены 30 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 6 единиц техники.