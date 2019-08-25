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07:19 25.08.2019

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

На Донбассе за минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела: неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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