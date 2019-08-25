В Запорожье со следующей недели начнет работу бесплатная пассажирская речная переправа

В Запорожье со следующей недели начнет работу бесплатная пассажирская речная переправа, которая должна облегчить проблему транспортных заторов, возникших из-за ремонта автомагистрали на плотине "ДнепроГЭС".

Как сообщает пресс-служба Запорожского городского совета, с целью решения проблемы транспортных заторов на плотине ДнепроГЭС, где проводится ремонт автодороги, местные власти организовали работу речных пассажирских перевозок между правым и левым берегом реки Днепр. Известно, что речные перевозки на катере стартуют с 28 августа.

Все финансовые расходы на речную переправу будут компенсированы из местного бюджета, поэтому для горожан поездки на катере будут бесплатными.

Власти Запорожья отмечают, что речной транспорт будет работать в Запорожье до окончания ремонтных работ на плотине "ДнепроГЭС" который продлится до октября.

На правом берегу Днепра со стороны Правобережного пляжа планируется установить причальный пантон. На противоположном берегу катер будет причаливать на территории Речного порта.

Управление по вопросам транспортного обеспечения Запорожского городского совета согласует график перевозок с Администрацией речных портов.

На речной переправе планируется работа двух катеров. При этом, также ведутся переговоры о сотрудничестве с частными речными перевозчиками.