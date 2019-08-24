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23:56 24.08.2019

В Ивано-Франковске от взрыва гранаты погибли два человека – полиция

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В Ивано-Франковске от взрыва гранаты погибли два человека – полиция

В Ивано-Франковске на ул. Декабристов, 52 около 14:00 от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница, сообщает пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

"Следствием установлено, что между погибшими возник конфликт, в результате которого человек привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области в субботу.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК

 

Теги: #взрыв #украина #ивано_франковск
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