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21:53 24.08.2019

Волкер и Тейлор поблагодарили Зеленского за прием в Мариинском дворце

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Волкер и Тейлор поблагодарили Зеленского за прием в Мариинском дворце

Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор поблагодарили президента Владимира Зеленского за прием по случаю дня Независимости в Мариинском дворце в столице, сообщает посольство США в Украине.

"Спецпредставитель Волкер и временный поверенный в делах Тейлор благодарны президенту Зеленскому за приглашение на замечательный прием по случаю дня Независимости в Мариинском дворце. Слава Украине!" - говорится в сообщении американского посольства в микроблоге Твиттер в субботу вечером.

 

Теги: #сша #посол #благодарность #украина
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