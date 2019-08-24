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20:45 24.08.2019

Лидеры всех стран G7 прибыли на саммит во французском Биаррице

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Лидеры всех стран G7 прибыли на саммит во французском Биаррице

Лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц, сообщают в субботу западные СМИ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон находится Биаррице с пятницы. В субботу он выступил с телевизионным обращением, в котором пообещал убедить участников G7 в том, что напряженность в торговых отношениях оказывает негативное влияние на все страны. Это заявление последовало после того, как США и Китай объявили о планах ужесточить пошлины на продукцию друг друга.

Также в пятницу во Францию прибыл премьер Канады Джастин Трюдо. Для него это последняя международная поездка перед федеральными выборами в Канаде, назначенными на октябрь.

В субботу утром на юго-запад Франции прилетел премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Его визит на саммит проходит на фоне кризиса в отношениях между Японией и Южной Кореей. Дипломатические отношения между странами достигли своей низшей точки с 1965 года, когда они были установлены, отмечают СМИ. Причиной размолвки стал торговый спор, Южная Корея на его фоне разорвала с Японией договор об обмене разведданными.

Затем во Франции приземлился самолет президента США Дональда Трампа. Для него этот саммит проходит во времена новых разногласий с союзниками по вопросам торговли, России и Ирана, отмечает агентство Associated Press. Вскоре после прибытия в Биарриц Трамп встретился за обедом с Макроном.

Ближе к вечеру субботы в Биарриц прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Перед вылетом во Францию Джонсон заявил, что на саммите он намерен поднять тему глобальной системы свободной торговли, обсудить проблемы биологического разнообразия, а также улучшение качества образования для девочек. Для Джонсона, занявшего пост премьера этим летом, это первый саммит G7.

Вскоре после Джонсона на саммит прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Незадолго до вылета Меркель заявила, что ожидает от саммита четкого сигнала к борьбе с пожарами в Амазонии. Также Меркель ожидает от саммита призыва к борьбе с насилием в отношении женщин. Меркель, как и Трамп, успела встретиться с Макроном еще до официального старта саммита.

Последним из лидеров стран G7 на саммит прибыл премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Для Конте, подавшего в отставку из-за политического кризиса в Италии, это, вероятно, будет последнее участие в саммите "группы семи".

На саммит также прибыл председатель Европейского совета Дональд Туск. Он успел выступить с пресс-конференцией до начала саммита, в ходе которой выразил сожаление, что на мероприятии не будет президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, с которым он "всегда посещал саммиты G7".

Юнкер ранее был госпитализирован в Люксембурге после удаления желчного пузыря.

Гостями саммита G7 станут премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Чили Себастьян Пиньера, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Официальное открытие трехдневного саммита G7 намечено на 19:30 по местному времени.

Саммит проходит в курортном городе Биарриц, расположенном на побережье на юго-западе Франции. В Биарриц часто приезжают серферы, также прямо на побережье Биаррица расположено известное казино, а туристы нередко посещают город ради гастрономических туров.

Главы государств и правительств обсудят на встрече вопросы, связанные с мировой экономикой, торговлей, международной безопасностью, налогообложением цифровых гигантов, а также ситуацию с гендерным равенством.

На полях саммита состоятся и двусторонние переговоры лидеров стран.

Среди международных тем, которые, как ожидаются, будут в центре обсуждения - ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт, а также напряженность между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира.

Теги: #g7 #прибытие #франция #лидеры
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