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19:52 24.08.2019

Пожар в лесном массиве на востоке Грузии приобрел более масштабный характер

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Пожар в лесном массиве на востоке Грузии приобрел более масштабный характер

Из-за сложного рельефа местности, сильной жары и ветра пожарным-спасателям до сих пор не удается локализовать пожар, возникший накануне в лесном массиве, прилегающем к селу Ахалсопели Кварельского муниципалитета (регион Кахетия в Восточной Грузии).

Как сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики, очаги возгорания, которые еще утром в субботу охватывали около 3 га лиственного леса, несмотря на принимаемые меры, к вечеру распространились на площадь более 10 га.

К локализации пожара подключены более 200 пожарных-спасателей, в том числе из Тбилиси, три вертолета пограничной полиции, а также рейнджеры и местные жители-добровольцы, которые на конях пытаются доставлять воду к огненным очагам, поскольку противопожарная спецтехника не может подобраться к ним.

По информации телеканала, работы, наряду со сложным рельефом, затрудняет сильный ветер, хотя ситуация находится под контролем. Опасность распространения огня на близлежащие населенные пункты предотвращена.

Как сообщают СМИ, работы по ликвидации пожара продолжаются и в лесном массиве близ села Сакавре Горийского муниципалитета (регион Шида Картли в Восточной Грузии), в которых с четверга участвуют до 250 пожарных-спасателей из ряда регионов страны с соответствующей техникой, а также вертолеты пограничной полиции.

Очаги возгорания, которыми здесь была охвачена площадь в 40 га, накануне удалось локализовать и в настоящее время идет обработка отдельных участков с накоплениями сгоревшей торфяной массы.

Причины пожаров пока не установлены. МВД Грузии ведет расследование в соответствии со статьей 187 ч.2 УК (повреждение или уничтожение имущества из-за неосторожного обращения с огнём, повлекшие значительный ущерб).

Теги: #пожары #грузия #ситуация #лес
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