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19:26 24.08.2019

Станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу в обычном режиме

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Станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу в обычном режиме

Станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу в обычном режиме после проверки на наличие взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станцию "Майдан Независимости" + пересадка открыта на вход и выход. Проверка окончена. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - сообщает КП "Киевский метрополитен" в микроблоге Твиттер в субботу вечером.

Ранее в киевской подземке сообщили, что станция "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход из-за анонимного звонка и минировании.

Теги: #киев #метро #украина
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