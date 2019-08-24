Станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу в обычном режиме после проверки на наличие взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станцию "Майдан Независимости" + пересадка открыта на вход и выход. Проверка окончена. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - сообщает КП "Киевский метрополитен" в микроблоге Твиттер в субботу вечером.

Ранее в киевской подземке сообщили, что станция "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход из-за анонимного звонка и минировании.