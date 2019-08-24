События

19:17 24.08.2019

На Донбассе в субботу боевики два раза нарушили режим прекращения огня – ООС

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На Донбассе в субботу боевики два раза нарушили режим прекращения огня – ООС

На Донбассе с начала субботы боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Два обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 23 августа, НВФ три раза нарушили "режим тишины". За минувшие сутки потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не было.

Теги: #оос #сводка #украина
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