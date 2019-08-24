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16:47 24.08.2019

Во время выступления Зеленского человек залез на металлическую конструкцию и заявил, что у него есть гранта – Крищенко

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Во время выступления Зеленского человек залез на металлическую конструкцию и заявил, что у него есть гранта – Крищенко

В Киеве официальные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины и волонтерский "Марш защитников Украины" прошли без серьезных нарушений общественного порядка, рассказал начальник полиции г.Киева Андрей Крищенко.

"Сейчас все спокойно. Официальные мероприятия, а также марш ветеранов, которой еще продолжается, прошли без существенных нарушений общественного порядка. Всего в торжествах по предварительным подсчетам приняли участие около 50 тыс. человек", - цитирует слова Крищенко пресс-служба МВД на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По словам начальника столичной полиции, были задержаны три человека: один взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента и, заявив, что у него есть граната, отказывался спускаться.

"Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было", - рассказал Крищенко.

Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис.

По словам главы полиции Киева, также было одно ложное сообщение о минировании Майдана Независимости, по этому факту возбуждено уголовное производство.

"Полицейские продолжают нести службу по охране общественного порядка во время празднования Дня Независимости. Задействованы до 2 тыс. правоохранителей", - сказал Крищенко.

Теги: #киев #день_независимости #полиция
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