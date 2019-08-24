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16:43 24.08.2019

В Киеве в торжествах по случаю Дня Независимости Украины приняли участие около 50 тыс. человек, в том числе 12 тыс. участвовали в шествии – Крищенко

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В Киеве в торжествах по случаю Дня Независимости Украины приняли участие около 50 тыс. человек, в том числе 12 тыс. участвовали в шествии – Крищенко

 В Киеве в торжественный мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины всего приняли участие около 50 тыс. человек, сообщил начальник главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

"В настоящее время основные мероприятия закончились. В шествии участвовали примерно 12 тыс. участников, по маршруту движения было около 20 тыс. человек, а уже на Майдане Независимости всего собралось около 50 тыс. граждан", - сообщил Крищенко во время брифинга после завершения мероприятий, сообщает пресс-служба полиции Киева в субботу.

По его словам, столичные правоохранители не допустили грубых нарушений во время мероприятий.

Крищенко также рассказал, что мужчину, который взобрался на металлическую конструкцию во время выступления президента Украины и угрожал сотрудникам управления Государственной охраны и правоохранителям, доставили в управление полиции.

"Мужчина находился в состоянии опьянения. При задержании он получил телесные повреждения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. На правонарушителя составили два административных материала за злостное неповиновение работникам полиции и мелкое хулиганство", - сообщил начальник киевского главка.

Киевляне и гости столицы продолжают отмечать День Независимости Украины, обеспечивают около 3 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Теги: #киев #день_независимости #полиция
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