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16:39 24.08.2019

Под зданием Офиса президента в Киеве проходит акция "Нет капитуляции"

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Под зданием Офиса президента в Киеве проходит акция "Нет капитуляции"

Под зданием Офиса президента в Киеве около сотни людей участвуют в акции против капитуляции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 15:00 субботы у президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели. Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю Офиса главы государства.

Так, участники акции требуют от Зеленского: опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов; запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы Российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц; противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение Андрея Богдана; противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины; осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине; разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны; обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории; выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай.

Теги: #офис_президента #акция #требования
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