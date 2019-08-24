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15:13 24.08.2019

Боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе с полуночи в День независимости

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Боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе с полуночи в День независимости

На Донбассе боевики дважды нарушили режим перемирия, применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие с начала суток в субботу, сообщает пресс-служба Минобороны.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с полуночи боевики провели обстрел по направлению Марьинки, применяя гранатометы по направлению.

Позже боевики вели прицельный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по направлению Павлополя.

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос #обстрелы #донбасс
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