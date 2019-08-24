"Марш защитников Украины" завершился исполнением гимна на Майдане Независимости

В Киеве на Майдане Независимости завершился организованный ветеранами "Марш защитников Украины", а на Михайловской площади закончился молебен при участии военных капелланов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", марш в центре столицы завершился коллективным исполнением его участниками Государственного гимна Украины.

Перед этим они почтили минутой молчания память погибших.

Также завершился молебен, который ранее в субботу начался возле Михайловского Златоверхого монастыря у Стены памяти погибших в военных действиях защитников Украины.

По словам организаторов, в марше приняли участие около 15 тыс. человек.