События

15:01 24.08.2019

"Марш защитников Украины" завершился исполнением гимна на Майдане Независимости

1 мин читать
"Марш защитников Украины" завершился исполнением гимна на Майдане Независимости

В Киеве на Майдане Независимости завершился организованный ветеранами "Марш защитников Украины", а на Михайловской площади закончился молебен при участии военных капелланов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", марш в центре столицы завершился коллективным исполнением его участниками Государственного гимна Украины.

Перед этим они почтили минутой молчания память погибших.

Также завершился молебен, который ранее в субботу начался возле Михайловского Златоверхого монастыря у Стены памяти погибших в военных действиях защитников Украины.

По словам организаторов, в марше приняли участие около 15 тыс. человек.

Теги: #день_независимости #защитники #марш
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 24.08.2019
Премьер-министр Молдовы поздравила Украину с Днем независимости

Премьер-министр Молдовы поздравила Украину с Днем независимости

14:13 24.08.2019
"Марш защитников Украины" прибыл на Майдан, на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов

"Марш защитников Украины" прибыл на Майдан, на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов

14:02 24.08.2019
Глава МИД Швеции поздравила Украину с Днем Независимости

Глава МИД Швеции поздравила Украину с Днем Независимости

13:39 24.08.2019
«Марш Свободы» прошел в Запорожье в День Независисмости

«Марш Свободы» прошел в Запорожье в День Независисмости

12:51 24.08.2019
"Марш защитников Украины" проходит в Киеве

"Марш защитников Украины" проходит в Киеве

12:15 24.08.2019
Зеленский: Украина – многовековая и одновременно молодая страна

Зеленский: Украина – многовековая и одновременно молодая страна

11:54 24.08.2019
Порошенко принял участие в молебне за Украину в Софийском оборе и чествовании памяти погибших воинов

Порошенко принял участие в молебне за Украину в Софийском оборе и чествовании памяти погибших воинов

11:51 24.08.2019
"Марш защитников Украины" не пересечется с "Шествием достоинства", организованным властями – ветеран

"Марш защитников Украины" не пересечется с "Шествием достоинства", организованным властями – ветеран

11:46 24.08.2019
Зеленский пояснил, за что любит Украину

Зеленский пояснил, за что любит Украину

11:16 24.08.2019
Зеленский призвал украинцев быть едиными, объединиться ради будущего и рассчитывать только на себя

Зеленский призвал украинцев быть едиными, объединиться ради будущего и рассчитывать только на себя

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

Зеленский верит, что в Украине скоро появится новая знаковая дата – день наступления мира

США поздравили Украину с 28 годовщиной Независимости государства

Президенты США и Франции, а также королева Великобритании направили Зеленскому поздравления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины

В центре Киева и других городах Украины прошел флешмоб по случаю Дня государственного флага

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе с полуночи в День независимости

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

Эксперт не исключил затопления "Союза" с роботом на борту при срыве стыковки с МКС

Минфин и МВД будут бороться с уклонением от уплаты табачного акциза

Иран испытал новую ракету - СМИ

Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

Зеленский верит, что в Украине скоро появится новая знаковая дата – день наступления мира

На Майдане проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины с участием президента Зеленского

США поздравили Украину с 28 годовщиной Независимости государства

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА