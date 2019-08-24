События

14:13 24.08.2019

"Марш защитников Украины" прибыл на Майдан, на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов

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В Киеве колонна участников "Марша защитников Украины", организованного ветеранами, прибыла на Майдан Независимости, а на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", возле Михайловского Златоверхого монастыря у Стены памяти погибших в военных действиях защитников Украины начался молебен при участии военных капелланов.

При этом основная часть участников "Марша защитников Украины" остаются на Майдане Независимости.

Колонна начала шествие от ул.Владимирской к Майдану Независимости. Когда шествие двигалось по ул.Крешатик, люди, стоящие вдоль улицы, хлопали и скандировали "Спасибо".

По словам организаторов, в марше принимают участие около 15 тыс. человек.

Обстановка спокойная.

Как рассказал журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко, в День независимости в столице правопорядок обеспечивают 3 тыс. правоохранителей, из них 1,5 тыс. сопровождают марш.

Теги: #киев #день_независимости #защитники #марш
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