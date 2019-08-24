«Марш Свободы» прошел в Запорожье в День Независисмости

В Запорожье более тысячи горожан с государственными флагами прошли «Маршем Свободы» по центральному проспекту.

Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», торжественное шествие местных жителей , посвященное Дню Независимости Украины, возглавили ветераны АТО, а также родственники погибших воинов, которые несли их фотографии.

Более тысячи участников акции в вышиванках и с государственной атрибутикой стартовали «Маршем Свободы» с бульвара Шевченко, и прошли порядка четырех километров по проезжей части центральной магистрали Запорожья - проспекту Соборный.

Во время шествия люди исполняли гимн Украины, а также украинские народные песни.

"Марш Свободы" завершился на Майдане Героев Революции Достоинства, где прошел торжественный митинг, посвященный Дню Независимости Украины.

В знак памяти о погибших героях Революции Достоинства, а также героях войны на Донбассе, в ходе митинга прозвучало сто ударов колокола. Также, запорожцы возложили цветы к памятному знаку Героев Революции Достоинства.