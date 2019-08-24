События

12:49 24.08.2019

Иран испытал новую ракету - СМИ

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Иран провел успешное испытание новой ракеты, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами в связи с пуском заявил, что эта суббота стала "одним из успешных дней для нашей нации".

Никаких подробностей о пуске и о типе ракеты Салами не сообщил, отмечает агентство.

На этой неделе Иран представил зенитно-ракетный комплекс собственного производства "Бавар-373".

США и ряд других западных стран регулярно критикуют Иран за работу над ракетной программой, считая, что она идет вразрез с резолюциями СБ ООН. В Тегеране заявляют, что имеют полное право разрабатывать этот вид вооружения.

Теги: #ракета #испытания #иран
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