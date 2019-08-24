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11:54 24.08.2019

Порошенко принял участие в молебне за Украину в Софийском оборе и чествовании памяти погибших воинов

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Порошенко принял участие в молебне за Украину в Софийском оборе и чествовании памяти погибших воинов

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий в день 28-й годовщины Независимости Украины приняли участие в торжественном молебне за Украину Софии Киевской, а также чествовании памяти погибших воинов.

, Как сообщает телеканал "Прямой", в молебне также приняли участие главы религиозных общин, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр культуры Евгений Нищук, кандидаты народные депутаты от партии "Европейская солидарность"

Были возложены букеты цветов у Памятного колокола на территории Министерства обороны Украины в память о погибших военных. "Сегодня я принял решение, что мы будем поздравлять украинцев, но вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за Украину", сказал Порошенко журналистам. Он пожелал согражданам мира "на условиях победы, когда будет освобожден последний кусок украинской земли, когда будет освобожден украинский Донбасс, украинский Крым".

Порошенко не принимал участия в торжествах, организованных командой действующего президента Владимира Зеленского и критиковал отказ от проведения военного парада в День Независимости.

Теги: #молебен #день_независимости #порошенко
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